Gazeteci Enver Aysever Gözaltına Alındı

Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında Hasan İmamoğlu’nun sözlerine yönelik eleştirileri nedeniyle gözaltına alındı. Aysever’le Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde görüşen avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptığını, yayının sosyal medyada kırpılarak “algı” yaratıldığını ve gözaltı işleminin bu şekilde başlatıldığını söyledi.

Aysever'in, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e verdiği röportajdaki "İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım" ifadelerine yönelik yorumlarının gözaltı işleminin gerekçesi yapıldığı belirtildi.

ENVER AYSEVER NE DEMİŞTİ?

Enver Aysever, söz konusu videoda "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın" ifadelerini kullanmıştı.

Aysever, daha önce sosyal medyada hedef gösterildiğini belirterek bir açıklama yapmıştı. Yaptığı yayında kullandığı ifadelerin bağlamından koparıldığını ve çarpıtıldığını savunmuştu.

Yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar!" diyen Aysever, konuşmasının aslında Hasan İmamoğlu'nun bir röportajda kullandığı "Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim" ifadesine bir yorum niteliğinde olduğunu belirtti. Aysever, bu yorumunda belirli bir kesimi tarif ettiğini iddia etmişti. Açıklamasında, "Sağcılar" diye yaptığı tarifi "devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tipler" şeklinde açıkladı. "Solcu" diye tarif ettiklerini ise "yurdunu, insanları, hayvanları seven ve koruyanlar, eşit, adil, özgür dünya isteyenler" olarak tanımladığını ve bunun samimi dindarları ve yurtseverleri de kapsadığını söyledi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Aysever'in avukatı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Merhaba, herkese iyi geceler. Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever'le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı yapmamı özellikle kendisi rica etti. Onun talebi doğrultusunda şu an bu açıklamayı yapıyorum.

Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı burada gözaltına alınmış durumda. Tabii bu yaptığı YouTube yayınında, maalesef sosyal medyada mevcut, yayının başını ve sonunu, yani belli bölümlerini kırparak bir algı yaratılmış ve müvekkilimin gözaltına alınması sağlanmıştır. Halbuki yayını başından sonuna tamamen incelediğinizde, orada Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiğini, bir anlayışı protesto ettiğini, bunu da açık ve net biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz.

Yarın sabah kendisi Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek, biz de ifadesine katılacağız. Umudumuz, kendisinin tutuksuz yargılanması yönünde. Ama ortada, maalesef sosyal medya algısıyla müvekkilim gözaltına alınmış durumda. Herkese selamı var, hepinizi öpüyor. Saygılar sunuyorum."

Kaynak: Gazete Oksijen