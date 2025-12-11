İstanbul'un Göbeğinde Skandal Görüntü! Pazarda Eşofman Çaldığı İddia Edilen Çocuğu İple Bağladılar

Türkiye'de giderek artan skandal görüntüleri bir yenisi daha eklendi... İstanbul Sarıyer'de kurulan semt pazarında eşofman çaldığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk esnaf tarafından iple bağlandı. Çocuğun sakladığı ürünü getirmesinin ardından serbest bırakıldığı skandal anlar cep telefonu kamerasına yansırken, esnaf davranışını “Kaçmasın diye bağladık, geri getirince gönderdik” sözleriyle savundu.

Hayrete düşüren olay, dün Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, pazardaki tezgahlardan birinden eşofman çaldı. İkinci kez pazara giden çocuk, esnaf tarafından yakalandı.

İPLE BAĞLAYIP SORGULADI

Esnaf olan Ahmet Saydan, iple bağladığı çocuğu sorguya çekti, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı.

Skandal anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun iple bağlandığı anlar görülüyor. Pazar tezgahının arkasında oturtulan çocuğun olayı anlatan esnafın sözleri karşısında tepki gösterdiği anlarda, "Yalancılar" diye tepki gösterdiği anlar da görüntülerde görülüyor. Tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulan çocuğun kaçmaması için kollarından ve bacaklarından bağlandığı da fark ediliyor.

'ANADAN DOĞMA EDECEĞİM SENİ'

Çocuğu bağlayan pazar esnafı Ahmet Saydan'ın kendini savunma biçimi ise 'pes' dedirti:

"Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni. Anadan doğma ediyorum' dedim. 'Baktım' dedi 'Abi eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik."

DHA

