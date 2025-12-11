Konya'da Şekerleme Fabrikasında Patlama: Bir İşçi Yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir şekerleme fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi. Şans eseri can kaybı yaşanmazken yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Korkutan patlama sabah saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Büyükkalecik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Ziyaeddin Akbulut Caddesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında meydana geldi.
Fabrikanın buhar kazanında belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Hasara yol açan patlamada bir işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.
