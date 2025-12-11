Altın, Euro, Dolar, Borsa... Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Piyasalar ne Tepki Verdi? Euro Tarihte İlk Kez 50 Lirayı Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ederken, BIST 100 endeksi, saat 14:00’te açıklanan karar öncesinde 11.240 puan seviyelerinde hareket ediyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti.

Karar sonrasında 11.263 seviyesine kadar çıkan endekste ilk dakikalarda sert hareketler görülürken, 11.214 seviyesine kadar da geri çekilme görüldü. 11.235 seviyesinde endeks denge arayışını sürdürüyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Faiz kararından yaklaşık 1 saat önce hareketliliğin başladığı dolar/TL paritesinde karar öncesinde 42,6150 seviyeleri görülürken, kararın açıklanmasıyla 42,6145 ila 42,6170 seviyeleri arasında dalgalanma görüldü. 42,6165 seviyelerinde kurlarda dengelenme sürüyor.

EURO İLK KEZ 50 LİRAYI AŞTI

Euro/TL paritesi yeni tarihi zirvesini test etti. Euro, Türk lirası karşısında 50 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Parite halihazırda yüzde 0,41 primle 50,05 düzeyinde alıcı buluyor. Euro, 2025 yılında TL karşısında yüzde 36,5 değer kazandı.

