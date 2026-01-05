Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu

Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 18,61 oranında maaş farkı alacak.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,61 oranında maaş farkı alacak.

Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

YÜZDE 11'E İLAVE ENFLASYON FARKI ZAMMI YAPILACAK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki fark geçtiğimiz yıl refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşan fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrildi.

Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kasım ayına kadar toplu sözleşme zammıyla beraber memurun alacağı zam oranı yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bu oran değişti. 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12.19 şeklinde hesaplanırken memura uygulanacak zam yüzde 18.61 şeklinde gerçekleşti.

İŞTE ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI

  • Toplam enflasyon: yüzde 12.19
  • 5 aylık enflasyon farkı: yüzde 6.85
  • Toplu sözleşme zammı: yüzde 11
  • Kümülatif zam: yüzde 18.61

MESLEK MESLEK YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Unvan Derece 2025 Ocak Maaşı (TL) 2026 Maaşı – %18,61 Zamlı (TL)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 76.659,00 90.925,24
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 52.617,00 62.409,02
Uzman Öğretmen 1/4 67.766,00 80.377,25
Öğretmen 1/4 61.146,00 72.525,27
Başkomiser 3/1 74.490,00 88.352,59
Polis Memuru 8/1 60.084,00 71.405,43
Uzman Doktor 1/4 126.119,00 149.587,75
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 61.759,00 73.252,35
Mühendis 1/4 78.200,00 92.733,02
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 54.507,00 64.609,06
Profesör 1/4 111.348,00 132.069,86
Araştırma Görevlisi 7/1 73.729,00 87.526,49
Vaiz 1/4 63.916,00 75.877,10
Avukat 1/4 73.515,00 87.146,14
