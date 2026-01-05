ENAG Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2025 yılının son enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.11 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56.14 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre kasım ayında enflasyon yüzde 2,13 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 56,82 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

