ENAG Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Yılın son enflasyonunu açıklayan ENAG'ın verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,11, yıllık ise yüzde 56,14 oldu.

Son Güncelleme:
ENAG Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2025 yılının son enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.11 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 56.14 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre kasım ayında enflasyon yüzde 2,13 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 56,82 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! Kritik Gün Yarın: İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş TablosuMemur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! Kritik Gün Yarın: İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş TablosuEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ENAG
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte
Dövizde Fren! Dolar Durdu, Euro Geri Çekildi Dövizde Fren! Dolar Durdu, Euro Geri Çekildi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı
Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte
Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı
Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Hakkari’de Çığ Düştü! 120 Hayvan Öldü Hakkari’de Çığ Düştü! 120 Hayvan Öldü