Bedelli Askerlik, Kıdem Tazminatı Tavanı, 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı, Bakım Parası... Memur Zammıyla Birçok Ödeme Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşti. Belirlenen zam oranları yalnızca maaşları değil, pek çok ödeme ve sosyal destek kalemini de doğrudan etkiledi. Bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği gibi ödemelerde de artışa gidildi.

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2026 yılı maaş artışları böylece kesinleşmiş oldu. Memur maaşlarında yapılan artışların ardından buna bağlı olarak çeşitli yardım ve destek tutarları da yeni yılla birlikte yükseldi.

İŞTE ARTAN ÖDEME VE ÜCRETLER

Yeni dönemle birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım ödemesi, kronik hastalık yardımı, engelli aylığı ve çocuk yardımı gibi birçok kalemde tutarlar yukarı yönlü güncellendi. Yapılan düzenlemelerle birlikte vatandaşların aldığı sosyal destek ve ödemeler yeni rakamlarla ödenmeye başlanacak.

İŞTE YENİ ÖDEMELER

5.390 TL olan 65 yaş aylığı memur maaşına yapılan zamla birlikte 6.393 TL oldu.

11.702 TL olan evde bakım parası yeni yılda 13.878 TL oldu.

Kronik hastalık parası 11.702 TL’den 13.878 TL’ye yükseldi.

Yüzde 40-69 arası engelli maaşı 4.302 TL’den 5.103 TL’ye çıktı.

Yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı 6.454 TL’den 7.655 TL oldu.

Okul öncesi çocuk yardımı 5.558 TL’den 6.592 TL oldu.

İlk okul için çocuk yardımı 8.337 TL’den 9.888 TL’ye çıktı.

Orta okul için çocuk yardımı 8.893 TL’den 10.547 TL’ye yükseldi.

Kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL’den 63.948 TL oldu.

Bedelli askerlik ücreti 280.850 TL’den 333.088 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi