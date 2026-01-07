Yurt Dışından Gelen Ürünlere Yeni Vergi Düzenlemesi: Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Sona Erdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen, ticari nitelik taşımayan, bir sağlık kuruluşu raporuna dayanarak kişiye gönderilen ve değeri 1.500 euroyu aşmayan ilaçlar ile takviye edici gıdalar için uygulanacak vergi oranları, ürünün geldiği ülkeye göre yeniden belirlendi.

AB VE AB DIŞI ÜLKELER İÇİN FARKLI ORANLAR

Karar kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen ürünlerde ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi uygulanacak. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre 4 sayılı listede yer alan ürünler için bu oranlara ek olarak yüzde 20 oranında ilave vergi alınacak.

30 EURO’LUK VERGİ MUAFİYETİ KALDIRILDI

Düzenlemeyle birlikte, daha önce geçerli olan ve değeri 30 avroya kadar olan ürünleri vergiden muaf tutan uygulama tamamen sona erdi. Bu değişiklikle, yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi kapandı.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

İstisnanın kaldırılmasıyla birlikte, yurt dışından ürün getirmek isteyen kişilerin gümrük işlemleri için gümrük müşavirliği hizmeti alması gerekecek.

Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin uygulanmasından ise Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.

Kaynak: Haber Merkezi