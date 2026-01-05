TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak kaydedildi. Son 12 aylık ortalamalara göre ise artış oranı yüzde 34,88 oldu.

ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklileri ve SGK emeklilerinin maaş artış oranları da kesinleşti. Buna göre, SGK emeklilerinin aylıklarına yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 18,61 olarak belirlendi. Öte yandan, kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama enflasyon doğrultusunda, ocak ayında konut ve iş yeri kiralarına en fazla yüzde 34,88 oranında zam uygulanabilecek.

GIDA FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 28’İ AŞTI

Tüketici harcamalarında en yüksek paya sahip üç ana grubun yıllık değişimlerine bakıldığında; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31, ulaştırmada yüzde 28,44 ve konutta yüzde 49,45 oranında artış yaşandı. Bu grupların yıllık enflasyona katkıları ise sırasıyla yüzde 7,07, yüzde 4,36 ve yüzde 7,52 olarak hesaplandı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 1,99 artarken, ulaştırma grubunda yüzde 1,03’lük düşüş görüldü. Konut harcamalarında ise yüzde 1,39 oranında artış kaydedildi. Bu değişimlerin aylık enflasyona etkisi; gıdada yüzde 0,48 artış, ulaştırmada yüzde 0,16 düşüş ve konutta yüzde 0,24 artış şeklinde oldu.

Endekste yer alan 143 temel harcama kaleminden 27’sinde düşüş yaşanırken, 8 kalemde değişim görülmedi. Geriye kalan 108 başlıkta ise fiyat artışı gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU DA YÜKSELDİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık bazda üretici enflasyonu yüzde 27,67 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 25,36 olarak açıklandı.

