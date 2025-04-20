Maaşı 50 Bin Lirayı Geçti Ama Çalışacak Eleman Yok! Bu Mesleği Seçenler Yaşadı

Sektördeki ustaların verdiği bilgilere göre, kalfa pozisyonu için 40 ila 50 bin lira arasında maaş teklif edilmesine rağmen bu işi yapacak kişilere ulaşılamıyor. Aynı şekilde çırak bulmakta da sorun yaşanıyor. İşverenler, ayda 15 bin liraya çalışacak çırak bile bulamadıklarını belirtiyor. Sorunun temelinde, hem mesleğe yönelik ilginin azalması hem de eğitim sisteminin etkili olduğu ifade ediliyor.

ZORUNLU EĞİTİM, ARA ELEMAN YETİŞMESİNİ ENGELLİYOR

Oto tamir ustalarına göre, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi sektörlerde ara eleman yetişmesini büyük ölçüde zorlaştırıyor. Geçmişte ilkokulu bitiren çocukların çırak olarak sanayiye gönderildiğini belirten ustalar, günümüzde mesleki deneyimin çok geç yaşlara sarktığını vurguluyor. Bu durumun hem mesleğin öğrenilmesini geciktirdiği hem de iş gücü açığını artırdığı belirtiliyor.

USTALARDAN MESLEĞE DAVET: “ALTIN BİLEZİĞİ KAZANIN”

Yıllardır oto tamirciliği yapan Mehmet Yılmaz, gençlerin bu mesleğe yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor. “Çırak yetişmediği için kalfa da çıkmıyor. Oysa bugün kalfa maaşı 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Buna rağmen çalışacak kimse yok” diyen Yılmaz, ailelerin çocuklarını sadece memur olmaya yönlendirdiğini, ancak herkesin aynı eğitimi alamadığını ifade ediyor. Yılmaz, “Mesleği sevenler yetişsin istiyoruz. Gözünde bu işi büyütenler zaten devam etmiyor. Çocuklar küçük yaşta meslekle tanışmalı ki gerçek anlamda usta olabilsin” sözleriyle durumu özetliyor.

“SANAYİDE YETİŞEN ELLER, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİR”

Oto tamir ustası İdris Demir de mesleğe ilginin her geçen gün azaldığını söylüyor. Çocukların 10-12 yaşlarından itibaren sanayiye gelmesi gerektiğini savunan Demir, “Bugün iyi bir kalfa SGK dahil 40 bin liradan fazla kazanıyor. Ama kimse bu işi yapmak istemiyor. Çünkü meslek kolay değil, temiz de değil. Ama mesleği öğrenen ileride hem işsiz kalmaz hem de iyi para kazanır” dedi.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI DA MESLEĞE YÖNELİYOR

Mesleğe küçük yaşta başladığını belirten Demir, “Ben bu işe 10 yaşında girdim. Şimdi üniversite mezunu olup da ‘yanında çalışayım, bu işi öğreneyim’ diyen gençler var. O yüzden diyorum ki, meslek altın bileziktir. Erken yaşta öğrenilmeli” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR DA GECİKMELERDEN ŞİKAYETÇİ

Sektördeki eleman açığı sadece ustaları değil, hizmet alan vatandaşları da etkiliyor. Araç sahiplerinden Fethulla Ensari, geçmişte birkaç saat süren tamirlerin artık tüm gün sürdüğünü belirtiyor. Ensari, “Sanayiye sabah bırakılan araçlar akşama kadar teslim edilemiyor. Ustalar eleman yokluğundan dolayı işleri yetiştiremediklerini söylüyor. Bu da biz kullanıcılar için ciddi sorun oluşturuyor” dedi.

Oto tamir sektöründeki bu tablo, hem eğitim sisteminin sektörel etkilerini hem de meslek tercihinde yaşanan değişimi yeniden gündeme taşıyor. Ustalar, gençlerin sanayiye yönelmesini sağlamak için ailelerin ve sistemin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: İHA