İş Bankası'ndan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Güncel Promosyon Tutarları Belli Oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yoğun ilgi gösterdiği promosyon ödemeleri, emekli maaşının tutarına göre farklılık gösteriyor. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 5 bin TL’den başlayarak 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuluyor.