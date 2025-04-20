İş Bankası'ndan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Güncel Promosyon Tutarları Belli Oldu
Nisan 2025 itibarıyla İş Bankası’nın emekli müşterilerine sunduğu güncel promosyon tutarları belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yoğun ilgi gösterdiği promosyon ödemeleri, emekli maaşının tutarına göre farklılık gösteriyor. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 5 bin TL’den başlayarak 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuluyor.
2025 YILI İÇİN GÜNCELLENEN PROMOSYON TUTARLARI
Ocak ayında yapılan maaş zamlarının ardından özel bankalar gibi İş Bankası da promosyon ödemelerini yeniden düzenledi. İş Bankası’nın belirlediği yeni ödeme tablosu şöyle:
Aylık emekli maaşı 0 - 9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEME TARİHLERİ
Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaş ödemelerini 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasıyla birlikte ödemeler başlatılıyor.
Halihazırda emekli maaşı alanlar için promosyon ödemesi başvurunun ardından 3 iş günü içerisinde hesaplara yatırılıyor. Yeni emekli olacak kişilerde ise maaşın banka hesabına geçmesini izleyen 3 iş günü içinde ödeme işlemi tamamlanıyor.