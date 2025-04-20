İş Bankası'ndan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Güncel Promosyon Tutarları Belli Oldu

Nisan 2025 itibarıyla İş Bankası’nın emekli müşterilerine sunduğu güncel promosyon tutarları belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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İş Bankası'ndan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Güncel Promosyon Tutarları Belli Oldu - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yoğun ilgi gösterdiği promosyon ödemeleri, emekli maaşının tutarına göre farklılık gösteriyor. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 5 bin TL’den başlayarak 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuluyor.

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İş Bankası'ndan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Güncel Promosyon Tutarları Belli Oldu - Resim: 2

2025 YILI İÇİN GÜNCELLENEN PROMOSYON TUTARLARI

Ocak ayında yapılan maaş zamlarının ardından özel bankalar gibi İş Bankası da promosyon ödemelerini yeniden düzenledi. İş Bankası’nın belirlediği yeni ödeme tablosu şöyle:

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İş Bankası'ndan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Güncel Promosyon Tutarları Belli Oldu - Resim: 3

Aylık emekli maaşı 0 - 9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

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İş Bankası'ndan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Güncel Promosyon Tutarları Belli Oldu - Resim: 4

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEME TARİHLERİ

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaş ödemelerini 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasıyla birlikte ödemeler başlatılıyor.

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İş Bankası'ndan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Güncel Promosyon Tutarları Belli Oldu - Resim: 5

Halihazırda emekli maaşı alanlar için promosyon ödemesi başvurunun ardından 3 iş günü içerisinde hesaplara yatırılıyor. Yeni emekli olacak kişilerde ise maaşın banka hesabına geçmesini izleyen 3 iş günü içinde ödeme işlemi tamamlanıyor.

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