Pegasus'tan Dev Kampanya! O Kişilere Tamamen Ücretsiz Oldu

Pegasus Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı kampanya kapsamında çocuklara ücretsiz uçuş imkânı sunuyor. 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerde geçerli olan kampanya ile her yetişkin bileti için iki çocuk bileti ücretsiz olarak alınabilecek.

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Pegasus'tan Dev Kampanya! O Kişilere Tamamen Ücretsiz Oldu

Kampanyadan faydalanan yolcular, 5 Mayıs – 3 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında ücretsiz çocuk biletlerini kullanabilecek. Ancak 16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Ücretsiz bilet kampanyasından yararlanmak isteyen çocukların bazı koşulları karşılaması gerekiyor. Kampanya yalnızca 2-12 yaş arası çocukları kapsıyor. Ayrıca çocuk yolcuların, 18 yaşını doldurmuş bir Pegasus BolBol üyesiyle bağlantılı olarak “bağlı üyelik” oluşturmuş olması gerekiyor. Bilet alım işleminin ise bu bağlı üyelikte tanımlı telefon numarası üzerinden yapılması şartı aranıyor.

Pegasus'tan Dev Kampanya! O Kişilere Tamamen Ücretsiz Oldu - Resim : 1

AİLE SEYAHATLERİNDE EKONOMİK SEÇENEK

Kampanya kapsamında uçuşun tek yön ya da gidiş-dönüş olması fark etmeksizin, her yetişkin yolcuya en fazla iki çocuk bileti ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede özellikle ailece yapılacak seyahatlerde önemli ölçüde ekonomik avantaj sağlanıyor.

Pegasus’un çocukları gökyüzüyle buluşturan bu kampanyası, 23 Nisan’ın coşkusunu seyahat fırsatına dönüştürmek isteyen aileler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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