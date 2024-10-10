MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Memur, Emekli Zammı ve Asgari Ücret İçin Hükümetin Planını Anlattı: Özgür Erdursun Kilit İsmi Açıkladı: ‘Yine Bir Topa Girebilir…’

Son dakika: Yılın sonuna birkaç ay kala 2025 asgari ücret zammı, emekli zammı ve memur maaş zammı gündemdeki sıcaklığını iyiden iyiye artırdı. Tüm Türkiye’nin cebine girecek yeni maaşlar için en önemli veri ise enflasyon rakamları. Oradaki tahminler ise yüzde 40-45 aralığındaki bir rakamı işaret ediyor. Bu da memur ve memur emeklileri için yüzde 10’lar, SSK ve Bağ-Kurlu emekliler için kabaca yüzde 15 gibi bir rakama tekabül ediyor.

EMEKLİYE ZAM VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN O ORANLAR MASADA

Peki asgari ücret 2025 zammı ne olur? Memur ve emekli ne kadar zam alır? En düşük emekli maaşı ne olur? SGK Uzmanı Özgür Erdursun hükümetin planını anlattı. Oranları tek tek açıkladı.

“Ocak ayında emekli aylıklarına enflasyon farkı verilecek. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca devreye girmez ise yüzde 15 bilemediniz yüzde 16 SSK ve Bağ-Kurlulara verilecek. Memurlara yüzde 10,5 bilemediniz yüzde 11 zam verilecek.” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİSİ

SGK Uzmanı, “Asgari ücrete yüzde 20 bilemediniz yüzde 25 zam verilecek” diyerek yeni asgari ücret zammı tahminini de paylaştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ

En düşük emekli maaşı ise Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Emekli taban aylık hesaplamasında birtakım göstergeler dikkate alınırken burada en önemli konu bütçe hesaplaması olarak öne çıkıyor. Yani emekli taban aylıkları daha çok bütçe hesaplaması ile resen belirleniyor. Hazine desteği de devreye giriyor. 12.500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı için Özgür Erdursun, “Yüzde 20 gibi artışlar yapılacak” diyor.

Ancak genel beklenti yine de 14-15 bin TL bandında şekilleniyor.

“BÖYLE DEVAM EDECEK”

Erdursun isim sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonrasında Enflasyonla mücadele süremizi hızlandırdık bakın faizleri düşürüyoruz’ denecek. Faiz indirimleri 2025 Şubat ayında büyük ihtimalle başlar. ‘Tamam her şey iyiye gidiyor faizleri de düşürmeye başladık biraz daha sabredin ekonomi daha iyi olacak’ denerek bu sefer de, ‘Temmuz ayını bekleyin’ diyecekler. Temmuz ayında daha iyi artışlar yapılacak yani böyle devam edecek.”

“Burada tek bir faktör var. Bakın asgari ücrette, emekli aylıklarında, ekonomi kurmayının açıklamaları, IMF'in, Dünya Bankası'nın, Sayın Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankasının açıklamalarını falan bir tarafa bırakın” diyen uzman isim, “Cumhurbaşkanının son söyleyeceği son karar burada çok önemli. Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanı yine bir topa girebilir. Çünkü emeklilerin hali perişan durumda. Bu noktada devreye girebilir” diyerek Erdoğan’ı işaret etti.

İŞTE OVP YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ BEKLENTİSİ İLE OCAK 2025)

• En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.221 TL

• En düşük memur maaşı: 39.205 TL - 42.851 TL

• Bekar memur: 36.236 TL - 39.605 TL

ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 63.133 TL

• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 44.620 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 TL - 57.464 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 TL - 51.853 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 63.474 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 TL - 57.439 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 TL - 72.328 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL - 51.436 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 45.785 TL

• PROFESÖR 1/4 - 85.671 TL - 93.638 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 TL - 61.794 TL

• VAİZ 1/4 - 49.161 TL - 53.732

• AVUKAT 1/4 - 56.179 TL - 61.403 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• MÜSTEŞAR 1/1 - 63.946 TL – 69.892 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 - 56.598 TL – 61.861 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 - 22.210 TL – 24.275 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 - 17.388 TL – 19.005 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 37.289 TL – 40.756 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL

• POLİS MEMURU 1/4 - 26.338 TL - 28.787 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 - 26.338 TL –28.787 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 26.372 TL – 28.824 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 - 18.934 TL - 20.694 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 - 38.926 TL – 42.546 TL

• PROFESÖR 1/4 - 46.122 TL - 50.411 TL

• İMAM HATİP - 26.568 TL - 29.038 TL

• AVUKAT 1/4 - 26.568 TL - 29.038 TL