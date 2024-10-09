Emekli Maaş Promosyonunda Yeni Rakamı Duyurdu! ING’den Nakit Promosyon Hamlesi: Tüm Emeklileri 20 Bin TL

KİMLER EMEKLİ PROMOSYONUNDAN YARARLANABİLİR?

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor. 15 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 10 bin TL’ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin TL- 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin -20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.