Emekli Maaş Promosyonunda Yeni Rakamı Duyurdu! ING’den Nakit Promosyon Hamlesi: Tüm Emeklileri 20 Bin TL
Ekim ayı güncel emekli maaş promosyonları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda bir banka emekli promosyonlarında güncellemeye gitti. ING Turkiye emeklileri 20 bin TL nakit promosyon verileceğini açıkladı. 20 bin TL’lik promosyonu almak içinse şartlar belli oldu.
ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Banka, emeklilere 20 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu. Promosyon ile ilgili bankadan şu açıklama yapıldı:
''Emekli maaşını ilk kez ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanıyor.
MAAŞ TAŞIMA NASIL YAPILIR?
ING Turuncu Hesap’a 75 bin TL ve üzerinde bakiye getirdiklerinde ek olarak 2 bin TL nakit promosyon alarak toplamda 20 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekliler, mobil uygulamada yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden veya bankanın şubelerine gelerek emekli maaşlarını bankaya kolayca taşıyabiliyor.
KİMLER EMEKLİ PROMOSYONUNDAN YARARLANABİLİR?
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor. 15 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 10 bin TL’ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin TL- 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin -20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.
Ayrıca, 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında bankadan ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda da en fazla 3 bin TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.
1 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında Turuncu Hesap’a 75 bin TL ve üzerinde bakiye getirerek kriterlerin sağlanması koşuluyla en fazla 2 bin TL’den faydalanabilir.''