Asgari Ücret Zammı ile Kıdem Tazminatı Tabanı Da Değişiyor! Hesap Yapıldı: 8 Bin Lira Fazladan Para Alabilecekler

Yıl sonuna gidilirken tüm Türkiye’nin ekonomideki en önemli gündem maddesi 2025 asgari ücret zammı. Yeni asgari ücret için enflasyon beklentileri baz alındığında rakamın yüzde 40-45 bandında bir aralıkta artabileceği dile getiriliyor. 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı aynı zamanda kıdem tazminatı taban ücretini de etkileyecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİTİNDE 3 KRİTİK MADDE

Asgari ücret belirlenirken birçok kriterin dikkate alınmasına karşın en güçlü veri enflasyon rakamları olacak. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında enflasyon rakamlarının yanında, geçim maliyeti ve bakanlığın işveren ile işçilerle yapacağı anket çalışmaları da yer alacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerinde ise en güçlü ipucu olarak OVP karşımızda yer alıyor. OVP hedefine göre de yıllık enflasyonun yüzde 41,5 olması bekleniyor. Bu verilere göre asgari ücret 2025 için psikolojik sınır 25 bin TL olacak.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE HEPSİ DEĞİŞECEK

Yeni asgari ücret 2025 yılında uygulanacak. Asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek. İşsizlik maaşı, Asgari ücretlinin kıdem tazminatı, Askerlik ve doğum borçlanması, Yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği ile stajyer ücreti bu ödemeler arasında yer alıyor.

KIDEM TAZMİNATI TABANI İÇİN YENİ HESAP

Kıdem tazminatı taban ücreti şu an 20.002 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete OVP hedefi doğrultusunda gelebilecek zam oranına göre hesaplama yapıldığında yeni rakam 28 bin 302,83 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI TABANINA MEMUR ZAMMI DOKUNUŞU

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor. OVP’ye göre memur enflasyon farkının yüzde 9,31 olması bekleniyor. Böylece Ocak-Temmuz 2025 kıdem tazminatı yeni yılda bin 7,59 damga vergisi kesilerek net 41.200 TL’den 45.036 liraya yükselebileceği hesaplanıyor.

Şu an 10 yıllık bir çalışan işten ayrılması durumunda en fazla 410 bin TL kıdem tazminatı alabiliyor.

HAKLI SEBEPLE AYRILAN DA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Yıllardır aynı işyerinde çalışanlar ayrılmak istediklerinde kıdemini yakmak istemiyor. Fakat istifayla kıdem alınabiliyor. Emekli olanlar, yaş dışında emeklilik hakkı elde edenler, askere gidenler, iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonlandıranlar, haklı sebeplerle istifa edenler kıdem tazminatını alabiliyor.