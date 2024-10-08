Asgari Ücret ve En Düşük Emekli Maaşında Kara Tablo: Kayıp Çok Daha Fazlası

ENAG VE İTO'YA GÖRE KAYIP DAHA YÜKSEK

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan hesaplamalara göre asgari ücretin alım gücündeki kayıp TÜİK’in verilerinden daha büyük. ENAG’a göre asgari ücretin alım gücü ekim başında 10 bin 556 liraya, İTO’ya göre ise 11 bin 901 liraya düştü. En düşük emekli maaşının alımdaki gücü ENAG verilerine bakıldığında 10 bin 828 liraya gerilerken; İTO verilerine göre ise 11 bin 304 liraya kadar geriledi.