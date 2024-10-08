Asgari Ücret ve En Düşük Emekli Maaşında Kara Tablo: Kayıp Çok Daha Fazlası
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamasıyla, asgari ücretlinin alım gücünün en düşük emekli aylığı seviyesine gerilemesine neden oldu. Artan enflasyonun etkisiyle, sadece asgari ücretliler değil, emekli ve memurlar da maaşlarının erimesiyle karşı karşıya kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından açıklanan verilere bakıldığında, 2024'ün başında 17 bin 2 lira seviyesine çıkarılan asgari ücretteki alım gücü, ekim ayı itibarıyla 12 bin 514 liraya kadar düştü. Erimenin sebebi, enflasyonun yüksek seyretmesi ve maaşlarda yapılan zamların yeterli gelmemesi olarak yorumlanıyor. Ekonomi uzmanları, yıl sonuna kadar asgari ücretin alım gücünün 11 bin lira seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.
EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ DAHA DA AZALDI
Temmuz ayında 12 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının alım gücü de ciddi bir düşüş yaşadı. Üç ayda 1.024 liralık bir kayıpla, emekli maaşlarının alım gücü 11 bin 476 liraya geriledi. TÜİK’in resmi verilerine göre, temmuz ayından bu yana tüketici enflasyonu yüzde 8,92 oranında artış gösterdi ve yıl başından bu yana enflasyon artışı yüzde 35,86 seviyelerine ulaştı.
MEMUR MAAŞLARI DA NASİBİNİ ALDI
Benzer şekilde, memurlar da enflasyon karşısında maaşlarının değer kaybettiğini görüyor. Temmuz zammının ardından, üniversite mezunu bir memurun maaşı 3.486 lira düşerek 42 bin 570 liradan 39 bin 84 liraya indi. Öğretmen maaşları ise 41 bin 844 liradan 38 bin 417 liraya geriledi. Hizmetli maaşlarında da 2 bin 986 liralık bir düşüş yaşandı.
ENAG VE İTO'YA GÖRE KAYIP DAHA YÜKSEK
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan hesaplamalara göre asgari ücretin alım gücündeki kayıp TÜİK’in verilerinden daha büyük. ENAG’a göre asgari ücretin alım gücü ekim başında 10 bin 556 liraya, İTO’ya göre ise 11 bin 901 liraya düştü. En düşük emekli maaşının alımdaki gücü ENAG verilerine bakıldığında 10 bin 828 liraya gerilerken; İTO verilerine göre ise 11 bin 304 liraya kadar geriledi.