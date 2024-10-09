1 Tane Paraya 4 Deste Banknot! Türk Lirası ile 40 Bin TL’ye Eşdeğer… Kuyumcudaki O Görüntüler Sosyal Medyaya Damga Vurdu, ‘Gerçekten Çok Üzüldüm’

1000 İsviçre frangını bozduran bir vatandaş, karşılığında 40 bin TL'lik dört deste para alarak döndü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye vatandaşlar, 'Gözlerime inanamadım. Çok üzüldüm' gibi yorumlar yaptı.

1 Tane Paraya 4 Deste Banknot! Türk Lirası ile 40 Bin TL’ye Eşdeğer… Kuyumcudaki O Görüntüler Sosyal Medyaya Damga Vurdu, ‘Gerçekten Çok Üzüldüm’

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 1000 İsviçre frangının Türk lirasına çevrildiği anlar kısa sürede büyük ilgi topladı. Görüntülerde, elindeki 1000 İsviçre frangını bozdurmak için kuyumcuya giden bir vatandaş, tek bir banknot karşılığında 40 bin TL'lik dört deste para aldı.

1 Tane Paraya 4 Deste Banknot! Türk Lirası ile 40 Bin TL’ye Eşdeğer… Kuyumcudaki O Görüntüler Sosyal Medyaya Damga Vurdu, ‘Gerçekten Çok Üzüldüm’ - Resim : 1

Mynet’in haberine göre, o paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir kullanıcı, "Gerçekten çok üzüldüm" diyerek tepkisini dile getirirken, bir başkası ise şaşkınlığını, "Gözlerime inanamadım" ifadesiyle paylaştı.

1 İSVİÇRE FRANGI KAÇ TL?

9 Ekim 2024 Çarşamba günü 1 İsviçre Frangı 39,99 TL’den işlem görüyor.

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Kaynak: Mynet

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