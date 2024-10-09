Asgari Ücret Zammında İşçi ve İşverenin Çantasındaki Oran! Bu Rakamları İlk Kez Duyacaksınız: 'Pazarlığa Onlarla Oturacaklar' Diyerek Açıkladı

Yıl sonu yaklaştıkça milyonların gündemindeki en sıcak konu açlık sınırının altına gerileyen asgari ücret oldu. Geçtiğimiz yıl yüzde 49 artış yapılarak 17.002 TL olan net asgari ücret için bu yıl da senelik enflasyon oranı dolaylarında zam yapılması öngörülüyor. Birçok yerden değişik tahminler gelse de yeni asgari ücretin 22-25 bin TL bandında olabileceği konuşulan rakamlar olarak öne çıkıyor. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için SGK Uzmanı Murat Göktaş önemli bir değerlendirmede bulundu.

Asgari ücrette işçi kesiminin OVP yıl sonu enflasyon beklentisi dahilinde yüzde 41,5’lik bir zam beklentisi olduğunu dile getiren SGK Uzmanı Göktaş ilk kez duyacağınız işçi ve işverenin asgari ücret talebini paylaştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ORANI VERDİ

“Günün sonunda buna 3’lü yapı karar verecek. Hükümet, işveren ve işçi tarafı. Enflasyon 41,5 olduğu için işçi bunun üzerini isteyecek” diyen SGK Uzmanı, “İşveren tarafı 2025’in asgari ücreti için beklenen enflasyon oranında yüzde 17,5’lik gibi bir rakam ile pazarlığa oturacaklar. Yani 30-40 bandında bir yerde asgari ücret belirlenir diye düşünüyoruz” diye yorum yaptı.

TESPİT KOMİSYONU ARALIK’TA BİR ARAYA GELECEK

Her yılın aralık ayında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanıyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetten oluşuyor ve enflasyon ile geçim koşullarını dikkate alarak yeni ücret seviyesini karara bağlıyor. İşçi kesiminin temsilcisi Türk-İş, işverenleri ise TİSK savunurken, hükümet bu süreçte hakem rolünü üstleniyor. Pandemi sonrasında yılda iki kez yapılan asgari ücret artışları, 2024 yılında ise yalnızca bir kez gerçekleştirildi ve ara zam uygulanmadı.