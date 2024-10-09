Togg Alev Alev Yandı! Hemen Gemlik Kampüsü’ne götürdüler: O Anlar Gündeme Oturdu, Şirketten İlk Açıklama

Şanlıurfa'da yaşanan bir olayda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X'in alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz cuma günü Viranşehir ilçesinde park halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi. O sırada şarjda olduğu öne sürülen aracın, yangının çıkış nedeni olarak batarya kaynaklı bir sorunun gündeme gelmesine yol açtı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Yangın anına ait görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle izlenirken, bataryadan kaynaklı yangın iddiaları da hızla yayıldı. Togg, konuya dair yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek, yangının batarya ile ilgili olmadığını belirtti. Yetkililer, olayın nedeni hakkında incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

ARACI GEMLİK KAMPÜSÜNE ÇEKTİLER

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayla ilgili şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."