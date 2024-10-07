Togg Satılacak mı? O İddialar Hakkında İlk Kez Konuştu: 'Tereddütler Vardı Ama...'

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, görevine başladıktan sonra yaptığı ilk açıklamalarda, Togg’un Çinlilere satılacağına dair çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tosyalı, “Toog’un Çinlilere ya da başka bir gruba satılması gibi bir durum söz konusu değil. Aksine, yeni yönetimle birlikte Togg’un daha da büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

KARLILIK SORUNU YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Tosyalı, Togg’un karlılık sorunu yaşadığı yönündeki iddialara da değinerek, satışların beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. “Togg, Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil konumunda. Sadece eylül ayında 2.200 araç sattık. Bu yılın ilk dokuz ayında toplamda 17.049 araç satışına ulaştık” ifadelerini kullanan Tosyalı, gelecek yıl üretilecek yeni modellerin de Togg’un büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, 2025 yılında başlayacak ihracatla birlikte Togg’un küresel bir teknoloji markası olma hedefini daha da ileriye taşıyacağını ekledi.

"TOGG'UN BAŞARISINDA TEREDDÜTLER VARDI AMA TAMAMI GERİDE KALDI"

Sapanca’da düzenlenen Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde de konuşan Tosyalı, Togg’un Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili olarak halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Togg’un ortaya çıkış sürecinde 5 büyük grubun bir araya gelerek bu başarıyı inşa ettiğini hatırlatan Tosyalı, “Tereddütler vardı, ama bugün bu tereddütlerin tamamı geride kaldı. Yeni modellerle tüketicinin istediği zaman ulaşabileceği ve tercih edeceği bir marka yaratıyoruz” şeklinde konuştu.

"TOGG SONRASI ÇİNLİLERİN İLGİSİ ARTTI"

Geçtiğimiz hafta yapılan Togg Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilirken, Ahmet Nazif Zorlu Başkan Yardımcısı olarak belirlendi. Tosyalı, Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye’ye ilgisinin Togg’un başarısından sonra arttığını da belirterek, bu ilginin Türkiye’nin otomobil sektöründeki potansiyelini daha da yukarı çekeceğini ifade etti.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi