Emekli Maaşı Farkına 2 Formül! Bakanlıklardan Tavan Maaş Güncellemesi İçin Çalışma: Her Yıl Farklı Rakama Son Verecek

Hükümet, emekli maaşlarını etkileyen güncelleme katsayısı farkı nedeniyle harekete geçti. Özellikle 2025 yılında ilk emekli maaşını alacak vatandaşların, yüzde 30’a kadar çıkabilecek maaş farkı yaşayıp yaşamayacağı merak konusu oldu. Peki bu fark nasıl ortaya çıkacak ve çözüm için neler yapılıyor?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, emekli maaşlarının hesaplanmasında birden fazla yöntem kullanılıyor. Öncelikle, üç ayrı döneme ait aylık bağlama oranları ile ödenen primler dikkate alınarak maaş tutarı belirleniyor. Ardından, maaşlar önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre güncelleniyor. Bu sistem tüm emekliler için aynı şekilde uygulanırken, her yıl değişen güncelleme katsayıları maaşları doğrudan etkiliyor.

BU YIL EMEKLİ OLACAKLAR DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALACAK

Bu durum, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak vatandaşlar arasında yüzde 30’a varan farklara yol açıyor. 2024’te emekli olanlar, 2023 yılı enflasyon ve büyüme rakamları ile güncellenen maaşlarını alırken, 2025’te emekli olacaklar için 2024 yılı verileri kullanılacak. Bu da 2024’te emekli olmanın daha avantajlı hale gelmesine neden oluyor.

MEVCUT EMEKLİ MAAŞLARI DÜŞMEYECEK

Son günlerde yayılan "2025 yılında emekli maaşları yüzde 30 düşecek" iddialarına ise yetkililerden yalanlama geldi. Konunun, sadece yeni emekli olacakları ilgilendirdiği, mevcut emeklilerin maaşlarını etkilemediği belirtildi. Hükümet, bu farkın giderilmesi için çalışmalara başladı.

MECLİS’E SUNULACAK

Hükümet, güncelleme katsayılarındaki farklılığın ortadan kaldırılması ve gelecekte de bu tür farkların oluşmaması için çözüm arayışına girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı çalışmalar sonucunda yeni düzenlemeler hazırlanarak TBMM’ye sunulacak.

SABİT KATSAYI FORMÜLÜ

Önerilen çözümlerden biri, yıllık güncelleme katsayısının sabit bir rakam olarak belirlenmesi. Böylece her yıl emekli maaşlarında farklı oranlar oluşması önlenecek. Bu sabitleme, emekliler arasında oluşabilecek tartışmaları da ortadan kaldırabilir.

GÜNCELLEME KATSAYISINDA YÜKSEK OLAN BAZ ALINACAK

2024 yılında emekli olacaklar için güncelleme katsayısı 1.6612 olarak belirlenirken, 2025 yılında emekli olacaklar için bu oran 1.4255 olarak öngörülüyor. İki rakamın ortalaması ise 1.5433 olarak hesaplanıyor. Bu oranlar arasında bir denge sağlanması için en yüksek katsayının uygulanması gündemde. TBMM’de yapılacak etki analizine göre düzenleme netleşecek.

EYT’LİLER ÖNE ÇIKIYOR

Bu yıl emekli olacakların büyük bir kısmını EYT’liler oluşturuyor. 1999 yılı ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için 25 yıllık süre bu yıl doluyor. Ancak primi eksik olanlar veya 18 yaşından küçükken sigortalı olup yıl şartını tamamlayamayanlar için emeklilik 2025 ve sonrasına kalabilir.

GÜLER: ADİL BİR SİSTEM OLUŞTURULACAK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerin, etki analizleri tamamlandıktan sonra netleşeceğini belirtti. "Çalışmalar sürüyor, kimseye haksızlık etmeden hakkaniyetli bir çözüm bulacağız" diyen Güler, 2024 ve sonrasındaki emeklilik süreçleri için sürdürülebilir ve adil bir sistem oluşturulacağını ifade etti.

Kaynak: Sabah