Büyük Yatırımcıya, Büyük Kolaylıklar... Nitelikli Yatırımcı İçin Nitelikli Muafiyet

Ünsal Ergel/ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin ortaklaşa yaptığı bir çalışma sonucunda, büyük sermayeli “nitelikli” yarımcının önünün açılması amacıyla yabancıların çalışma izinlerine ilişkin bir dizi düzenleme yapıldı. Bu kapsamda büyük yatırımcılarda, çalışma izni başvuruları için “istihdam kriteri muafiyeti” getirilirken, 100 bin dolar ve üzerindeki sermaye payı olan yabancı ortaklı firmaların çalışma izni başvurularında “mali yeterlilik” ve 5’de 1 oranında yabancı personeli oranı da uygulanmayacak.

ÖZELLİKLE OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Son dönemde Çinli otomotiv firmalarının büyük yatırımlarına yönelik yapılan anlaşmalar sonrasında ortaya çıkan istihdam sıkıntılarını gidermek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi.

Özellikle ileri teknoloji gerektiren işlerde Türkiye’de görev alacak personel ihtiyacının karşılanması için işgücünün karşılanması için büyük yatırımcıya yönelik yeniden düzenleme yapıldı.

2025 YILBAŞINDA DEVREDE

Bu kapsamda önemli düzenlemeler yapan Çalışma Bakanlığı, çalışma izinlerine yönelik büyük sermayeli yatırımcılar için pek çok kriterde yeni düzenlemeler yaptı. 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçecek düzenlemeye göre, büyük sermayeli firmalardan mali yeterlilik kriteri kapsamında yer alan “ödenmiş sermaye, net satışlar ve şirket ortağı sermaye tutarı eşiklerine ilişkin düzenlemeler” yeniden düzenlendi.

BÜYÜK SERMAYEYE, ÖZEL KRİTERLER

Bu özel çalışmada “nitelikli yabancı yatırımcı” kapsamına alınan firmaların yapacağı çalışma izni başvurularında, istihdam kriteri aranmayacak. 100 bin dolar ve üzerinde sermaye payı olan yabancı ortak adına yapılacak çalışma izni başvurusunun değerlendirilmelerinde yılbaşından itibaren sermaye ortaklık payı koşuluna da bakılmayacak.

5’TE 1 YABANCI KURALI DA UYGULANMAYACAK

Aynı düzenleme kapsamında daha önce bulunan her yabancı için 5 Türk çalıştırma kriteri de yüksek kapasiteli ciro sahibi bu firmalarda aranmayacak.

Çalışma izni kriterlerinde son yıl net satış tutarı 50 milyon TL veya üstü olan işyerlerinde istihdam kriteri uygulanmayacak. Artık büyük cirolara sahip yabancı yatırımcı, firmasında yüzde 50’ye kadar yabancı istihdam edebilecek. Ancak firmada çalışacak yabancı personel sayısı Türk vatandaşların sayısını geçemeyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem