SON DAKİKA: MOTORİN ZAMMI Tabelaya Yansıdı, Bu Gece Sıra Benzin Fiyatında! (10 Ekim Perşembe Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Son dakika haberi… Benzin ve motorin fiyatları için peş peşe değişiklik! Petrol fiyatları iki günlük düşüşünün ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. Brent petrol varil başına 77 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 74 dolara yakın seyrediyor. Petrolde yaşanan bu inişli çıkışlı grafik yurt içinde araç sahiplerinin cebine zam olarak yansıyor. Bu gece yarısı motorin fiyatları değişti, şimdi sıra benzin litre fiyatında… İşte 10 Ekim 2024 güncel benzin, mazot ve LPG (Otogaz) fiyatları…

MOTORİNDE 76 KURUŞ ARTIŞ

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için 76 kuruş zam yapıldı. Böylece motorin fiyatları 25 Temmuz’dan bu yana ilk kez bu rakamlara yükseldi.

BENZİNE DE ZAM YOLDA

Bu gece yarısından itibaren ise benzin fiyatlarına 1 lira 26 kuruşluk artış yapılması bekleniyor. Benzin fiyatı da 6 Ağustos’tan bu yana ilk kez bu rakamları görecek.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,90 TL

Motorin litre fiyatı: 43,47 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

İSTANBUL ASYA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,78 TL

Motorin litre fiyatı: 43,41 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,26 TL

Motorin litre fiyatı: 43,93 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,72 TL

Motorin litre fiyatı: 44,44 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL