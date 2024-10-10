SON DAKİKA: MOTORİN ZAMMI Tabelaya Yansıdı, Bu Gece Sıra Benzin Fiyatında! (10 Ekim Perşembe Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı araç sahiplerinin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan hareketler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Akaryakıt istasyonuna bu gece yarısı gidenler yeni tabela ile karşılaştı. Peki benzine mazota indirim mi zam mı geliyor? Güncel motorin litre fiyatları ne kadar? Benzin litresi kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA: MOTORİN ZAMMI Tabelaya Yansıdı, Bu Gece Sıra Benzin Fiyatında! (10 Ekim Perşembe Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Son dakika haberi… Benzin ve motorin fiyatları için peş peşe değişiklik! Petrol fiyatları iki günlük düşüşünün ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. Brent petrol varil başına 77 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 74 dolara yakın seyrediyor. Petrolde yaşanan bu inişli çıkışlı grafik yurt içinde araç sahiplerinin cebine zam olarak yansıyor. Bu gece yarısı motorin fiyatları değişti, şimdi sıra benzin litre fiyatında… İşte 10 Ekim 2024 güncel benzin, mazot ve LPG (Otogaz) fiyatları…

SON DAKİKA: MOTORİN ZAMMI Tabelaya Yansıdı, Bu Gece Sıra Benzin Fiyatında! (10 Ekim Perşembe Güncel Akaryakıt Fiyatları) - Resim : 1

MOTORİNDE 76 KURUŞ ARTIŞ

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için 76 kuruş zam yapıldı. Böylece motorin fiyatları 25 Temmuz’dan bu yana ilk kez bu rakamlara yükseldi.

BENZİNE DE ZAM YOLDA

Bu gece yarısından itibaren ise benzin fiyatlarına 1 lira 26 kuruşluk artış yapılması bekleniyor. Benzin fiyatı da 6 Ağustos’tan bu yana ilk kez bu rakamları görecek.

SON DAKİKA: MOTORİN ZAMMI Tabelaya Yansıdı, Bu Gece Sıra Benzin Fiyatında! (10 Ekim Perşembe Güncel Akaryakıt Fiyatları) - Resim : 2

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,90 TL
Motorin litre fiyatı: 43,47 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL

İSTANBUL ASYA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,78 TL
Motorin litre fiyatı: 43,41 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,26 TL
Motorin litre fiyatı: 43,93 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,72 TL
Motorin litre fiyatı: 44,44 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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