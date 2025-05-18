Kurban Bayramı Öncesi Merak Edilen Soru: Taksitle Kurban Alınabilir mi?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmenin yollarını araştırmaya başladı. Özellikle ekonomik koşullar nedeniyle kurbanlık hayvan alımını taksitlendirme seçeneğiyle yapmak isteyen pek çok kişi, bu yöntemin dini açıdan uygun olup olmadığını merak ediyor.

Kurban Bayramı Öncesi Merak Edilen Soru: Taksitle Kurban Alınabilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda en çok sorulan sorulardan biri olan "Taksitle kurban alınabilir mi?" sorusuna açıklık getirdi. Kurulun değerlendirmesine göre, kurban ibadetinin geçerli sayılabilmesi için kişinin kurban edeceği hayvanın mülkiyetine sahip olması gerekiyor. Bu mülkiyet, hayvanın yetiştirilmesi, bağış ya da miras yoluyla edinilmesi ya da satın alınması yoluyla kazanılabiliyor.

TAKSİTLE ALINAN KURBANLIK DA GEÇERLİ

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamasında, satın alma işlemi taksitli dahi olsa, hayvan alıcının mülkiyetine geçtiği sürece kurban edilebileceği belirtildi. Buna göre, ödeme taksitle yapılsa da, satın alınan hayvanın mülkiyeti kişiye geçtiği için bu yolla kurban kesmenin dini açıdan herhangi bir sakıncası bulunmuyor.

Kurban Bayramı Öncesi Merak Edilen Soru: Taksitle Kurban Alınabilir mi? - Resim : 1

KİMLER TAKSİTLE KURBAN KESEBİLİR?

Kurul, maddi durumu kurban kesmeye elverişli olan kişilerin, satın aldıkları hayvanı taksitli ödeme yoluyla da alsalar kurban ibadetlerini yerine getirebileceklerini vurguladı. Dini hükümlere göre bu yöntemle alınan hayvan, kurbanlık olarak kabul ediliyor.

VATANDAŞLAR RESMİ KAYNAKLARDAN BİLGİLENMEYE DEVAM EDİYOR

Vatandaşların dini konularda doğru bilgiye ulaşabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamalarından faydalanmaları öneriliyor. Kurban ibadetiyle ilgili merak edilen diğer konulara da bu kaynaklardan ulaşmak mümkün.

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Kaynak: Haber Merkezi

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