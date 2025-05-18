Kayıt Dışı 37 Milyarlık Hasılata Kıskaç! Maliye Şimdi de Onların Peşinde… Sadece 1 Kişi 67 Milyon Kazanmış

Daha önce haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumları tek tek ortaya çıkaran Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu kez e-ticaret ile kullanımı sıklaşan sanal POS sistemleri için harekete geçti.

Sanal POS'lar kullanılarak yapılan ödemeleri analiz eden bakanlık, 4 bin 95 mükellefe yönelik vergi dışı bırakılan 37 milyar liralık hasılatı ortaya çıkardı. Bu satışlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla harekete geçti.

37 MİLYARLIK GİZLİ HASILAT

Hazırlanan raporlar sonucunda sanal POS aracılığıyla gelir elde eden ve eksik beyanda bulunan 4 bin 95 mükellefin 37 milyar liralık hasılatı gizlediği tespit edildi.

Gelirlerini gizleyen kişilerin tekstil ve hazır giyim, bilgisayar sarf malzemeleri, telefon ve telefon aksesuarı ticareti yapanlar ile bilgisayar programlama faaliyeti yürütenler olduğu görüldü.

SADECE 1 KİŞİ 67 MİLYON KAZANDI

Öte yandan sistemde vergi kaydı olmayan bir kişinin 2024 yılında sanal POS uygulamaları üzerinden 2 bin 284 kez işlem yaptığı ve 67 milyon lira gelir elde ettiği ortaya çıktı. Kişinin internet üzerinden perakende bilgisayar sarf malzemeleri satışı yaptığı öğrenildi.

'VERGİSİNİ ÖDEMEK ZORUNDA'

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi: Sadece sahada değil teknolojiyi etkin kullanarak da kayıt dışı ile mücadele ediyoruz. Sanal POS ve diğer dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde edenler, vergisini ödemek zorunda. Mükellefleri öncelikle gönüllü uyum sürecine dahil ediyoruz, uyum göstermeyenler için ceza mekanizmaları devreye alınacak.

Kaynak: AA