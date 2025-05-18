Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

BİRDEN FAZLA DOSYASI OLANLARIN DURUMU

SGK’dan birden fazla maaş ya da gelir alanlara yalnızca en yüksek ödemeye imkân veren dosya üzerinden ikramiye yatırılacak. Örneğin hem kendi emekli maaşı hem dul aylığı alan bir kişi, 4 bin liralık ikramiyeyi yalnızca emekliliği üzerinden alacak. Aynı şekilde, hem dul hem yetim aylığı alan bir kadın, sadece dul aylığına ait dosyadan ödeme alabilecek. Sürekli iş göremezlik geliri ile birlikte emekli aylığı alanlar da yalnızca emeklilik dosyasından ödeme alacak.