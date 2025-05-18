Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde emeklileri ilgilendiren ikramiye ödemelerinde artış yapıldı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerine bu yıl yüzde 33,33 oranında zam geldi. Böylece 3 bin lira olan ödeme tutarı, 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl toplamda 8 bin lira ikramiye ödemesi yapılmış olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran tarihinde başlayacak. Emekli bayram ikramiyelerinin ise 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödemeler, daha önceki yıllarda olduğu gibi tahsis numarasına göre belirlenen sırayla gerçekleştirilecek. Detaylı ödeme takvimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.
YENİ EMEKLİ OLANLAR İLK İKRAMİYELERİNİ ALACAK
Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında emeklilik işlemlerini tamamlayanlar da Kurban Bayramı ikramiyesi almaya hak kazanacak. 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren ve aylık bağlama işlemleri tamamlanan kişiler, ilk ikramiyelerini bu bayramda alacak. Mayıs ayında dilekçe veren ancak aylığı henüz bağlanmayanlara ise ödeme ilk maaşla birlikte yapılacak.
DUL VE YETİMLERE HİSSELERİ ORANINDA ÖDEME
Vefat eden sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlara, bayram ikramiyesi dosya bazında ve hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Bu kapsamda:
Hem kendi çalışmasından dolayı emekli maaşı alan hem de çocuklarına yetim aylığı bağlanmış dul eşler, yüzde 50 oranında aylık aldıkları için 2 bin lira,
Kendi çalışmasından dolayı maaş almayan ve sadece dul aylığı alan eşler ise yüzde 75 oranındaki aylıkla birlikte 3 bin lira ikramiye alacak,
Tek başına yetim aylığı alan kız çocukları yüzde 50 oranında hisse ile 2 bin lira,
Kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alan çocuklar ise yüzde 25 oranında hisseyle bin lira ikramiye alacak.
İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ OLANLARA KADEMELİ ÖDEME
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu en az yüzde 10 oranında iş gücü kaybı bulunanlara bağlanan sürekli iş göremezlik gelirine göre ikramiye tutarları da değişecek. Örneğin:
Yüzde 10 iş gücü kaybı olan kişiye 400 lira,
Yüzde 40 kaybı olan kişiye ise 1.600 lira ödeme yapılacak.
Ayrıca, Türkiye ile yurtdışındaki prim gün sayısı oranına göre kısmi emekli aylığı bağlananlara da bu oranlara göre ikramiye ödemesi yapılacak.
BİRDEN FAZLA DOSYASI OLANLARIN DURUMU
SGK’dan birden fazla maaş ya da gelir alanlara yalnızca en yüksek ödemeye imkân veren dosya üzerinden ikramiye yatırılacak. Örneğin hem kendi emekli maaşı hem dul aylığı alan bir kişi, 4 bin liralık ikramiyeyi yalnızca emekliliği üzerinden alacak. Aynı şekilde, hem dul hem yetim aylığı alan bir kadın, sadece dul aylığına ait dosyadan ödeme alabilecek. Sürekli iş göremezlik geliri ile birlikte emekli aylığı alanlar da yalnızca emeklilik dosyasından ödeme alacak.
Resmi ödeme takvimi açıklandığında tüm detaylar netlik kazanacak. Ancak bu bilgiler ışığında emekliler, Kurban Bayramı öncesi ödemelerini planlayabilecek.