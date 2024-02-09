Kulislerden sızan Hafize Gaye Erkan iddiası: 'Yeni ifşalar olabilir diye...'

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında ise Erkan’ın görevinden alındığı duyurulmuştu.Erkan’ın yerine ise Fatih Karahan geldi. Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’ndan istifasının yankıları sürüyor. Kulislerde Erkan’ın istifasını kimin istediği ile ilgili flaş bilgiler dolaşırken neden görevden alındığı da merak konusu.

KULİSLERDEN SON FISILTILAR

Barış Soydan Gaye Erkan ile ilgili bomba bir iddia ortaya çıktı. Kulis bilgilerini paylaşan Soydan, "Hafize Gaye Erkan’ın ABD seyahatini uzatması ve tatminkar bir açıklama yapmayıp ekonomi yönetimiyle açık iletişimden kaçınması görevden alınmasında etkili oldu. Bir diğer sebep de banka içinden yeni ifşaat kaygısı.” dedi.

Soydan "Bir iddiaya göre Erdoğan, Gaye Erkan’la ilgili iddialardan ve kamuoyundaki tartışmadan rahatsız oldu. İki ihtimal vardı: Bir, iddialar doğruysa ve bunlar zamanında görülüp müdahale edilmediyse bu bir yönetim hatasıydı. İki, iddialar yanlışsa ve bu kampanya yine de engellenemediyse aynı şekilde ortada yönetim sorunu vardı.” İfadeleri kullandı.

"MEHMET ŞİMŞEK GÖREVDEN ALDIRDI" İDDİASI VARDI

Yine kulislerde dolaşan iddialara göre, Gaye Erkan’ı Mehmet Şimşek görevden aldırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaye Erkan'nın istifası üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.