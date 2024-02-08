Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...'

Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla görevden affını isteyen Hafize Gaye Erkan, gidişi ile kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Erkan'ın gidişinin ardından iddialar peş peşe gelirken, ortaya atılan yeni bir iddia da tartışma yarattı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının perde arkasını yazdı. Erkan'ın görevden ayrılmasına giden süreçte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi diğer 'ağır topların güvenini kaybettiğini' yazan Bloomberg, Erkan'ın ABD ziyaretine işaret etti.

'TEKNOKRAT GRUBUNDA ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Erkan'ın yaklaşık 8 aylık görev süresinin sona ermesini 'çatışmaların ve boşa çıkan bir güç oyununun sonucu' olarak değerlendirdi. Kaynaklar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından geleneksel politikalara dönüşün dövizde düzensiz devalüasyon olasılığı riskini ortadan kaldırdığını ancak perde arkasında 'çatlaklar' oluştuğunu belirtti. Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan'ın geçen mayıs ayında yeniden seçilmesinin ardından, geleneksel politikalara dönüş sırasında Şimşek'le birlikte Erkan'ın da övgüyle karşılanması, dövizde düzensiz bir devalüasyon olasılığı riskini ortadan kaldırdı. Ancak kaynaklar, perde arkasında Erdoğan'ın görevlendirdiği teknokrat grubunda henüz aylar geçmesine rağmen çatlaklar oluşmaya başladığını söyledi."

'SELEFLERİ AYNI MUAMELEYİ GÖRMEDİ'

Erkan'ın 'eksikliklerinin' seleflerine kıyasla daha fazla göz önünde olduğunu yazan Bloomberg haberinde şu ifadelere yer verildi: "Erkan'ın eksikliklerine gösterilen ilgi aynı zamanda önceki erkek başkanlara uygulanan muameleyle tam bir tezat oluşturuyordu. Eski Merkez Bankası başkanlarından bazıları, Erdoğan'ın emirlerini ekonominin zarar göreceğini bile bile yerine getirdiler ancak basından veya siyasetçilerden hiçbir zaman aynı muameleyi görmedi."

Erkan'ın aralık ayında Ahmet Hakan'a verdiği röportajı hatırlatan haberde, "Bazı hükümet yetkililerine göre, ev fiyatlarına ilişkin yorumu aşırı politik ve ekonomik liderliğin yansıtmak istediği teknokrat imajla çelişkili olarak yorumlandı" denildi.

Erkan, bu röportajında İstanbul'daki yüksek kiralardan yakınmış ve "ev bulamadığı için annesine taşındığını" söylemişti.

'GERİLİM TIRMANDI, ŞİMŞEK ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ'

Para Politikası Kurulu içerisindeki gerginliğin Erkan'ın ABD ziyareti ile 'doruğa çıktığını' yazan Bloomberg, Erkan'ın babasına ilişkin iddialara da değindi. Merkez Bankası çalışan Büşra Bozkurt, CİMER başvurusunda Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti. Haberde bu konuda şöyle devam edildi: "Erkan'ın babası, İstanbul Sanayi Odası'ndaki bir toplantı da dahil olmak üzere iş etkinliklerine sık sık katılırdı."

Erkan'ın 18 gün süren ABD ziyaretiyle beraber Şimşek ile gerilimin tırmandığını yazan Bloomberg, Şimşek'in Erdoğan'a 'durumu anlattığını ve Erkan'ı görevden almasını istediğini' belirtti. Haberde, 'yeni bir krizden kaçınmak için yerel seçimlere kadar beklenmesinin planlandığı' ancak Erkan'ın görevden ayrılmasının daha erken gerçekleştiği aktarıldı.