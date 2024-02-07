Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilere verilen bayram ikramiyesi artırılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir canlı yayında emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin konuştu.

Işıkhan açıklamasında, "Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

NTV canlı yayınında konuşan Işıkhan, özetle şunları kaydetti:

"Emeklilerin ekonomik ve sosyal refahı artırmak için çalışacağız. Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. 13 milyon 660 bin emekliye 15,8 milyar lira fark ödenecek.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız.

Yıl sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.

Ev kadınlarına prim desteği seçim vaadiydi kesinlikle yerine getireceğiz."

EMEKLİ ZAMMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ: İKTİDAR GERİ ADIM ATTI

7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 10 bin liraya yükseltildi. Ancak, en başta yapılan zammın oranı yüzde 37,57’ydi.

Yurttaşlardan gelen tepkiler iktidarı geri adım atmak zorunda bırakırken, zammın oranı yüzde 37,57’den yüzde 49,25'e çıkarıldı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 37,57'lik zamma göre ödenirken, sonradan yapılan düzenlemeyle oluşan farkının ise ayrıca hesaplara yatırılmasına karar verildi.