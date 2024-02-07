Tüm şubeleri tek tek kapanıyor: Ünlü çay ve kahve markası iflas etti

Gazete Hamburg'un haberine göre Deutsche Confiserie Holding bünyesindeki Arko, Hussel ve Eilles gibi Almanya’nın tanınmış kahve, çay ve şekerleme markaları iflasın eşiğinde. Norderstedt Bölge Mahkemesi’nde iflas dilekçesi verildi. Yaklaşık 300 mağaza kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Binlerce çalışanın geleceği belirsiz.

Şirketlere iflas yöneticisi görevlendirildi. Bu, son birkaç yıl içinde yapılan ikinci iflas başvurusu. 2021 yılında pandemi nedeniyle büyük darbe alan markalar, ekonomik sıkıntıları aşamadı. Arko, Hussel ve Eilles, Almanya çapında kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir paya sahip. 3 şirket toplamda bin 200 kişiye istihdam sağlıyor. Çalışanların ücretleri, üç ay boyunca iflas yardımıyla ödenecek.