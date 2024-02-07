Eski devlet başkanı Sebastian Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti
Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera (74) içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Pinera'nın ofisinden yapılan açıklamada, Pinera ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Los Rios bölgesine bağlı Lago Ranco kasabasında düştüğü bildirildi.
Açıklamada, düşen helikopterde Pinera'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Helikopter kazasında 3 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.
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