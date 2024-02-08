Aydın'da tiryakilere kötü haber: Zam geldi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde geleneksel içeceklerden olan çaya ve Türk kahvesine zam geldi.

Yeni zam sonrası geçtiğimiz Haziran ayından bu yana çay ocaklarında 6,5 TL’ye satılan çay, 9 TL, kahvehanelerde 7 TL’ye satılan çay ise 10 TL oldu. Yine vazgeçilmez lezzetlerden olan Türk Kahvesi ise çay ocaklarında 20 TL, kahvehanelerde ise 25 TL oldu.

"ARTAN GİRDİ MALİYETLERİNE AYAK UYDURMAK ZORUNDAYIZ"

Yapılan zamma ilişkin İHA'ya konuşan çay ocağı işletmecisi Halil Tülü, şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen gün artan maliyetler dolayısıyla çay ve kahve fiyatlarında da artış yaşandı. Bugün itibariyle hazırlanan yeni fiyat listesi bizlere gönderildi. Bizler her ne kadar çay fiyatlarına zam yapmak istemesek de artan girdi maliyetlerine ayak uydurmak ve işletmelerimizi döndürmek durumundayız. Sonuçta buradan evimizin rızkını kazanıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem