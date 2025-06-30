Kardemir'den Katma Değerli Üretime 2 Stratejik Yatırım

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KARDEMİR’in ilk yatırımı, özel nitelikli çelik üretimini hedefleyen 2. Vakum Tesisi oldu. Otomotiv ve makine imalatı gibi yüksek kalite standartlarına sahip sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan bu tesis, yıllık 1 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip. 27 Mayıs 2025’te sıcak testlerine başlanan ve devreye alınan tesis, katma değeri yüksek ürünlerin sürdürülebilir biçimde üretimi açısından büyük önem taşıyor.

Ray profili ve çubuk kangal haddehanelerinde üretilen özel kalitelerin gerektirdiği vakumlu çelik üretimini destekleyecek şekilde planlanan tesis, şirketin yüksek teknolojili üretim altyapısını güçlendirecek ve ihracat potansiyelini artıracak.

M3 METRO VE LOKOMOTİF TEKERİ ÜRETİMİYLE YERLİLEŞME ATAĞI

KARDEMİR’in ikinci yatırımı ise raylı sistemlerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen M3 metro tekeri ve 1250 milimetre çapındaki lokomotif tekerinin ham üretimi oldu. Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi’nde geliştirilen bu ürünlerle, şirket raylı sistemler alanında ürün portföyünü genişletirken, aynı zamanda yerli çözümlerle sektörel ihtiyaçlara daha hızlı ve etkili yanıt verme kapasitesini artırdı.

Bu üretimlerle birlikte Türkiye’nin metro ve lokomotif tekeri ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanması yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Şirket, bu hamle ile hem ekonomik anlamda dışa bağımlılığı azaltmayı hem de stratejik ürünlerde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VİZYONUYLA YOLUNA DEVAM EDİYOR

KARDEMİR, Türkiye’nin sanayi altyapısını güçlendirecek ve yerli üretim kapasitesini artıracak yatırımlarını sürdürme kararlılığını vurguladı. Şirketin yaptığı açıklamada, yüksek teknolojili ve stratejik üretimlere odaklanarak küresel rekabet gücünü artırmak için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Yatırımların başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden şirket, yerli ve milli üretim vizyonunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlık açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi