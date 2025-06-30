Aile Başına 11 Bin 500 Lira Ödenecek: Bakanlık Duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz 2025 itibarıyla sosyal yardım ödemelerinde artışa gidileceğini duyurdu. Bakanlık kaynaklarına göre; enflasyon oranları doğrultusunda yaklaşık %15'lik zam yapılması planlanıyor. Evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı ve engelli ödemeleri gibi birçok kalemde artış yaşanacak. Güncellenen ödemeler Temmuz'dan itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak ve Ocak 2026’ya kadar düzenli şekilde devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Şu anda 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşının, Temmuz ayı itibarıyla 11.500 TL’ye çıkarılması bekleniyor. Yaklaşık %15’lik bu artış, bakıma muhtaç bireylere hizmet veren aile bireyleri için önemli bir gelir desteği sağlayacak. Aynı oranda artışın, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve sosyal ekonomik destek (SED) kalemlerine de yansıtılması öngörülüyor.
HAZİRAN ÖDEMELERİ TAMAMLANDI, GÖZLER TEMMUZ’DA
Bakanlık, Haziran 2025 ödemeleri kapsamında evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve SED desteklerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı. Temmuz ayında ise yeni zamlı tarifeler geçerli olacak. Maaş katsayısına endeksli artışlar sayesinde sosyal yardım ödemeleri, artan hayat pahalılığı karşısında kısmi bir denge sağlamayı amaçlıyor.
AİLE YILI KAPSAMINDA YENİ DESTEKLER GELİYOR
2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal destek modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz detaylar açıklanmasa da, yeni programların ağırlıklı olarak çocuklu ve dar gelirli aileleri kapsaması planlanıyor. Duyuruların önümüzdeki haftalarda bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
KİMLER HANGİ DESTEKLERDEN YARARLANABİLİYOR?
Evde bakım yardımı; ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına veriliyor. Yaşlılık maaşı; 65 yaşını doldurmuş ve gelir düzeyi düşük vatandaşlara sağlanıyor. Engelli aylığı; en az %40 engel oranı bulunan bireyleri kapsıyor. Sosyal ekonomik destek (SED) ise; çocukların aile bütünlüğü içinde büyümesini sağlamak amacıyla hem maddi hem sosyal destek sağlıyor. Tüm başvurular e-Devlet sistemi üzerinden veya il/ilçe sosyal hizmet merkezlerinden yapılabiliyor.