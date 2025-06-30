Aile Başına 11 Bin 500 Lira Ödenecek: Bakanlık Duyurdu

Şu anda 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşının, Temmuz ayı itibarıyla 11.500 TL’ye çıkarılması bekleniyor. Yaklaşık %15’lik bu artış, bakıma muhtaç bireylere hizmet veren aile bireyleri için önemli bir gelir desteği sağlayacak. Aynı oranda artışın, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve sosyal ekonomik destek (SED) kalemlerine de yansıtılması öngörülüyor.