Kamu İşçilerine İlk İkramiye Ödemesi Bayram Öncesi Hesaplara Yatıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçilerin 2026 yılı ikramiye ödeme tarihleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı öncesinde, 22 Mayıs 2026 cuma günü çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Son Güncelleme:
Kamu İşçilerine İlk İkramiye Ödemesi Bayram Öncesi Hesaplara Yatıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce işçinin yılda iki kez aldığı ilave tediye ödemelerinin 2026 yılı takvimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

İLK ÖDEME YARIN, İKİNCİ ÖDEME ARALIKTA

Yayımlanan karara göre, kamu işçilerinin bayram harcamalarını rahatlıkla yapabilmesi adına takvimin ilk adımı öne çekildi. 2026 yılı ilave tediyelerinin dağıtım planlaması şu şekilde netleşti:

1. Taksit Ödemesi: İlave tediyenin birinci yarısı, 22 Mayıs 2026 Cuma (yarın) günü itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

2. Taksit Ödemesi: Yılın ikinci yarısına ait olan diğer taksit ise 18 Aralık 2026 Cuma tarihinde hesaplara yatırılacak.

MADEN İŞÇİLERİNE ÖZEL PLANLAMA

Cumhurbaşkanı Kararı'nda yeraltı maden işçilerine yönelik özel bir maddeye de yer verildi. Söz konusu tediye kanunu kapsamında, sadece yeraltı işlerinde çalışan maden işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin tamamı, 18 Aralık 2026 tarihinde tek seferde ve eksiksiz olarak ödenecek.

Kurban Bayramı Öncesi 5 Farklı Ödeme Aynı Anda HesaplardaKurban Bayramı Öncesi 5 Farklı Ödeme Aynı Anda HesaplardaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İkramiye Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Motorine Büyük İndirim Geliyor: Tarih ve Net Rakam Belli Oldu Motorine Büyük İndirim Geliyor
Kurban Bayramında Köprü, Otoyol ve Toplu Taşıma Ücretsiz Kurban Bayramında Köprü, Otoyol ve Toplu Taşıma Ücretsiz
ÇOK OKUNANLAR
Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu
Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 Gözaltı Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem
CHP'de 'Milyon Euroluk' Kriz: Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında
Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi: Herkes Bu Sevimli Misafiri Konuşuyor Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi