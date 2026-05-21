Kamu İşçilerine İlk İkramiye Ödemesi Bayram Öncesi Hesaplara Yatıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce işçinin yılda iki kez aldığı ilave tediye ödemelerinin 2026 yılı takvimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

İLK ÖDEME YARIN, İKİNCİ ÖDEME ARALIKTA

Yayımlanan karara göre, kamu işçilerinin bayram harcamalarını rahatlıkla yapabilmesi adına takvimin ilk adımı öne çekildi. 2026 yılı ilave tediyelerinin dağıtım planlaması şu şekilde netleşti:

1. Taksit Ödemesi: İlave tediyenin birinci yarısı, 22 Mayıs 2026 Cuma (yarın) günü itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

2. Taksit Ödemesi: Yılın ikinci yarısına ait olan diğer taksit ise 18 Aralık 2026 Cuma tarihinde hesaplara yatırılacak.

MADEN İŞÇİLERİNE ÖZEL PLANLAMA

Cumhurbaşkanı Kararı'nda yeraltı maden işçilerine yönelik özel bir maddeye de yer verildi. Söz konusu tediye kanunu kapsamında, sadece yeraltı işlerinde çalışan maden işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin tamamı, 18 Aralık 2026 tarihinde tek seferde ve eksiksiz olarak ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi