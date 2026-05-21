Motorine Büyük İndirim Geliyor: Tarih ve Net Rakam Belli Oldu

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gevşeme, iç piyasadaki pompa fiyatlarına indirim dalgası olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda yarından itibaren geçerli olacak büyük bir fiyat indirimi yapılacak.

RAKAM BELLİ OLDU

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinde olumlu bir atmosferin oluşması, küresel petrol arzına yönelik endişeleri hafifleterek petrol fiyatlarında gerilemeye yol açtı. Petroldeki bu düşüş grafiği, iç piyasada brent petrol fiyatlamasına bağlı olan motorin grubunda 2,35 liralık bir indirim beklentisini kesinleştirdi.

YENİ MOTORİN FİYATLARI NE OLACAK?

Yarın sabah itibarıyla pompaya yansıyacak olan 2,35 liralık indirimin ardından, Türkiye’nin büyükşehirlerinde ve doğu illerinde motorinin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul: 66,95 TL

Ankara: 68,06 TL

İzmir: 68,33 TL

Doğu İlleri Ortalama: 69,83 TL

Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi