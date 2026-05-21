Kurban Bayramı Öncesi 5 Farklı Ödeme Aynı Anda Hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, normal takvime göre 5 Haziran'da gerçekleştirilmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu.

TÜM ÖDEMELER AYNI ANDA HESAPLARDA

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, Kurban Bayramı arifesine denk gelen 26 Mayıs 2026 Salı günü tüm ödemelerin tamamlanacağını belirtti. Kararın sadece işsizlik ödeneğiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Bakan Işıkhan, sosyal koruma kalkanı kapsamındaki diğer kritik desteklerin de aynı tarihte hesaplarda olacağını bildirdi.

5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.



Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte…

Bakanlığın planlamasına göre 26 Mayıs'ta yatırılacak ödemeler şöyle:

İşsizlik Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

Yarım Çalışma Ödeneği

Ücret Garanti Fonu

İş Kaybı Tazminatı

HESAP BİLGİSI OLMAYANA PTT İLE ÖDENECEK

Sistemde güncel hesap ve IBAN bilgileri kayıtlı olan vatandaşların ödemeleri doğrudan banka hesaplarına aktarılacak. Bakanlık sisteminde hesap bilgisi bulunmayan hak sahipleri ise ödemelerini kendilerine en yakın PTT şubeleri üzerinden kimlik ibrazıyla nakit olarak alabilecek.

