Kurban Bayramı Öncesi 5 Farklı Ödeme Aynı Anda Hesaplarda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı öncesine çekildiğini açıkladı. Ödemeler, arife günü olan 26 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.
TÜM ÖDEMELER AYNI ANDA HESAPLARDA
Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, Kurban Bayramı arifesine denk gelen 26 Mayıs 2026 Salı günü tüm ödemelerin tamamlanacağını belirtti. Kararın sadece işsizlik ödeneğiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Bakan Işıkhan, sosyal koruma kalkanı kapsamındaki diğer kritik desteklerin de aynı tarihte hesaplarda olacağını bildirdi.
5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 21, 2026
Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte…
Bakanlığın planlamasına göre 26 Mayıs'ta yatırılacak ödemeler şöyle:
- İşsizlik Ödeneği
- Kısa Çalışma Ödeneği
- Yarım Çalışma Ödeneği
- Ücret Garanti Fonu
- İş Kaybı Tazminatı
HESAP BİLGİSI OLMAYANA PTT İLE ÖDENECEK
Sistemde güncel hesap ve IBAN bilgileri kayıtlı olan vatandaşların ödemeleri doğrudan banka hesaplarına aktarılacak. Bakanlık sisteminde hesap bilgisi bulunmayan hak sahipleri ise ödemelerini kendilerine en yakın PTT şubeleri üzerinden kimlik ibrazıyla nakit olarak alabilecek.
