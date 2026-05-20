İngiliz devinden Türkiye Raporu: Yıl Sonu Dolar Hedefini 50 liraya Çıkardı

İngiltere merkezli banka devi HSBC, Türkiye'de yıl sonu için dolar/TL beklentisini yükseltti.

DOLARDA BEKLENTİ 50 LİRAYA YÜKSELDİ

Banka, yüksek seyreden enflasyon ve genişleyen cari açık nedeniyle dolar/TL için 2026 yıl sonu tahminini 48 liradan 50 liraya çıkarttı.

Banka, ilk dört aydaki güçlü enflasyon görünümünün mevcut kur politikası üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK VURGUSU

HSBC CEEMEA Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından hazırlanan raporda, revizyonun arkasındaki temel nedenler olarak, beklenenden yüksek seyreden enflasyon verileri ve genişleyen cari işlemler açığı gösterildi.

Rapora göre, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 oranında artış göstermesi, mevcut döviz politikası üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18'den yüzde 26'ya çıkarmış olması, dezenflasyon sürecindeki zorlukları gösteriyor.

Dolar şu an 45,6 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi