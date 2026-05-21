Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Serbest Piyasada İlk Döviz Fiyatları

Yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği dolar ve euro, güne yukarı yönlü bir grafik çizerek girdi.

Serbest piyasada açılış itibarıyla 45,6090 liradan alınan dolar, 45,6110 liradan satışa sunuluyor. Dolar/TL kuru, dün günü 45,5970 lira seviyesinden tamamlamıştı.

Euroda ise düne kıyasla daha hareketli bir seyir gözleniyor. Güne 53,1810 liradan alışla başlayan euronun satış fiyatı ise 53,1830 lira olarak belirlendi. Euro, dün kapanışta 52,8910 lira seviyesinden işlem görmüştü.

Açılış rakamları doğrultusunda, dolar bir önceki günkü kapanış seviyesine yakın yatay bir seyir izlerken, euronun güne primli başlaması dikkat çekti.

Kaynak: AA