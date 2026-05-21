Akaryakıtta Vergi Kaçağına Meclis Freni! AK Parti’den Yeni Kanun Teklifi

AK Parti, vergi güvenliğinden medya ilkelerine kadar birçok farklı alanı düzenleyen yeni bir kanun teklifini Meclis gündemine taşıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda şekillendirilen yasa teklifinin hazırlıkları tamamen tamamlandı. Teklifin, 22 Mayıs 2026 Cuma (yarın) resmen TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AKARYAKIT VE LPG'DE VERGİ KAÇAĞI ENGELLENECEK

Düzenlemeyle birlikte akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda devletin vergi gelirlerini güvence altına almak, tahsilat güvenliğini artırmak ve sektördeki kayıt dışılığı ile vergi kaybını önlemek amacıyla sert ve yeni denetim mekanizmaları devreye sokulacak.

BASIN VE İNTERNET MEDYASI

Teklif kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği iptal kararları göz önünde bulundurularak Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da önemli değişikliklere gidilecek. Bu doğrultuda gazeteler, dergiler ve internet haber sitelerine yönelik basın yayın ilkeleri ile resmi ilan dağıtım süreçleri yeniden kurallara bağlanacak.

TOPLU ARAÇ SATIŞ SÜRELERİ UZATILIYOR

Otomotiv sektörünü ve ticaret hayatını doğrudan etkileyecek bir diğer madde ise tescil işlemlerine yönelik oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, piyasadaki hareketliliği ve bürokratik süreçleri rahatlatmak adına toplu araç satış işlemlerindeki tescil ve kayıt sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

EMNİYET ALIMLARINA YENİ SAĞLIK ŞARTI

Yasa teklifinde idari düzenlemeler de yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarına (POMEM, PMYO vb.) giriş aşamasında adaylarda aranan sağlık şartları ve kriterleri, yargı kararları ve güncel operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden güncellenerek net bir çerçeveye oturtulacak.

Kaynak: AA