Kurban Bayramında Köprü, Otoyol ve Toplu Taşıma Ücretsiz

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ile Marmaray, İZBAN, Başkentray ve şehir içi toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Yap-işlet-devret projeleri ise uygulamadan muaf tutuldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ulaşım kararı netleşti. Vatandaşların bayram ziyaretlerini ve seyahatlerini daha rahat yapabilmesi amacıyla hazırlanan ücretsiz ulaşım ve geçiş kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ 26 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücret alınmayacak.

Köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş dönemi, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'da (pazartesiyi salıya bağlayan gece) başlayacak. Uygulama, 30 Mayıs Cumartesi günü gece yarısı (gün sonu) itibarıyla sona erecek.

TOPLU TAŞIMA DA BEDAVA

Karar kapsamında şehir içi seyahat edecek vatandaşlar için de raylı sistemler ve belediye otobüsleri ücretsiz yapıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki hatlar bayram boyunca ücret talep etmeyecek.

  • Ücretsiz Olacak Hatlar: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı.
  • Geçerlilik Tarihi: Şehir içi toplu taşıma ve raylı sistemlerdeki ücretsiz kullanım, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar devam edecek.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ HARİÇ

Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, özel şirketler tarafından işletilen ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projeler (Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu vb.) bu ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutuldu.

Sürücüler bu hatları kullandıklarında normal tarifeler üzerinden ücret ödemeye devam edecek.

Kaynak: AA

