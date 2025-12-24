İşsizlik, GSS Primi, Kıdem Tazminatı, Staj Ücreti... Hepsi Değişecek! İşte Yeni Asgari Ücretin Detayları

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen yeni asgari ücretin detayları belli oldu. Asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu. Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2026 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün kamuoyuyla paylaştığı 2026'da uygulanacak asgari ücretin detayları netleşti.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Buna göre, brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücretin, 28 bin 75 lira 50 kuruşunu net asgari ücret, 4 bin 624 lira 20 kuruşunu SGK primi ve 330 lira 30 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2026 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

