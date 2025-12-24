AJet'ten İndirimli Bilet Kampanyası: İşte Son Tarih

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 168 bin koltuk satışı yapılacak.

AJet'ten İndirimli Bilet Kampanyası: İşte Son Tarih
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Şubat-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında 168 bin koltuk satışı yapılacak​​​​​​​. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanyayla vergi ve harçlar dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
AJet Uçak
Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Sürücü Belgesi, Araç Ruhsatı, Aile Cüzdanı... Hepsinin Ücreti Değişti Sürücü Belgesi, Araç Ruhsatı, Pasaport... İşte Yeni Ücretleri
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı
Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Uyuşturucu Soruşturmasında Daha Büyük İsimler Var mı? Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Soruşturmada Daha Büyük İsimler Var mı?
Aziz Yıldırım'dan Flaş Açıklama! Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı? Sadettin Saran'a İstifa Çağrısı Yaptı mı?