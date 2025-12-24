AJet'ten İndirimli Bilet Kampanyası: İşte Son Tarih

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Şubat-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında 168 bin koltuk satışı yapılacak​​​​​​​. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanyayla vergi ve harçlar dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Kaynak: AA