Asgari Ücret Sonrası Yeni Rakamlar Belli Oldu! İşte İşsizlik, Engelli, Dul ve Yetim Aylığı....

Milyonların beklediği rakam bugün belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil işsizlik ödeneğinden kıdem ve ihbar tazminatına, stajyer maaşlarından engelli, dul ve yetim aylığına kadar birçok sosyal ekonomik destek ödemesini de belirleyecek.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Ödeme tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 40'ı ile yüzde 80'i arasında belirleniyor.

İşsizlik maaşı 2025'te

En düşük: 10.323 TL

En yüksek: 20.804 TL olarak uygulandı.

Asgari ücrete gelen yüzde 27'lik zam sonrası

En düşük işsizlik maaşı:

%27 zam → 13.123 TL oldu.

En yüksek işsizlik maaşı ise

%27 zam → 26.220 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretle çalışan bir kişi, her bir yıl için brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılan zam, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda zamlanıyor. Kıdem tazminatının tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Temmuz ayındaki memur maaşı artışıyla tavan 53.919 TL olmuştu. Kasım ayı memur maaş katsayısı dikkate alındığında, kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 74.155 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Halen 25.808 TL olan kıdem tazminatı,

%27 zamla birlikte 33.030,00

İHBAR TAZMİNATI

Asgari ücret artışıyla birlikte ihbar tazminatı tutarları da artacak.

%27 zam sonrası

0–6 ay (2 hafta): 10.223 TL → 12.983,21 TL

6 ay–1,5 yıl (4 hafta): 20.446 TL → 25.946,42 TL

1,5–3 yıl (6 hafta): 30.670 TL → 38,950,9 TL

3 yıl üzeri (8 hafta): 40.893 TL → 51.936,51TL

DOĞUM İZNİ RAPOR ÜCRETİ

Annelere doğum izninde ödenen 112 günlük rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Yeni asgari ücrete göre, doğum iznindeki annelere ödenecek en düşük tutar 82,948 TL'ye yükseldi.

GÜNLÜK RAPOR PARASI

Sigortalı kişi yatarak tedavi edilecekse günlük kazandığı brüt ücretinin yarısı SGK tarafından ödeniyor. Ayakta tedavi durumunda bu ödenek günlük brüt ücretin 3'te 2'si kadar oluyor. Asgari ücretle çalışan birinin iş göremezlik raporu için alacağı rapor parası, 2025 yılı için ayakta tedavide günlük 577,88 TL olurken yatarak tedavide ise 433,41 TL tutarında.

Günlük rapor parası, ayakta tedavide 734,40 TL'ye yatarak tedavide ise 549,40 TL'ye yükseldi.

DOĞUM İZNİ SONRASI YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR

Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, kalan süre için ödemeyi İŞKUR brüt asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyor. Mevcut durumda 12 bin 904 lira olan bu ödeme, yüzde 27 zamla birlikte 16.398 TL'ye çıkacak.

STAJYER MAAŞLARI

2025 yılında en düşük stajyer maaşı yeni yılda uygulanan yüzde 27 zamla birlikte 6.631 TL'den 8.421 TL'ye yükseldi.

DUL VE YETİM MAAŞI

Yüzde 17.57'lik zam oranına göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.915 TL'ye çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den 5381 TL, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 8.086 TL, 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5464,81 TL'ye yükselecek.

Kaynak: Haber Merkezi