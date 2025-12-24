Sürücü Belgesi, Araç Ruhsatı, Aile Cüzdanı... Hepsinin Ücreti Değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan tebliğle 2026’da uygulanacak değerli kağıt bedelleri Resmî Gazete’de yayımlandı. Noter kâğıdı 149 TL, pasaport 1.351 TL, sürücü belgesi 1.690 TL oldu. Yeni ücretler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, önümüzdeki yıl uygulanacak bedeller ayrıntılı şekilde belirlendi.

Buna göre noter kağıdı ve beyannameler için 149 TL, protesto işlemleri, vekaletnameler ve resen düzenlenen senetler için 298 TL ücret alınacak. Pasaport bedeli 1.351 TL olarak tespit edilirken, ikamet izni için ödenecek tutar 964 TL oldu.

Yasal bildirim süresi geçtikten sonra doğum veya değişiklik nedeniyle çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 220 TL, kayıp nedeniyle yenilenen kimlik kartları için ise 440 TL ödenecek. Aile cüzdanının bedeli 1.202 TL olarak belirlenirken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma karneleri 1.690 TL’ye yükseldi.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Motorlu araç tescil belgesi için 1.511 TL, iş makinesi tescil belgesi için 1.261 TL alınacak. Banka çeklerinde her bir yaprak için 95 TL ücret uygulanırken, mavi kart bedeli 220 TL oldu. Yabancılara yönelik çalışma izni ve çalışma izni muafiyet belgeleri için belirlenen tutar ise 964 TL olarak açıklandı.

Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

