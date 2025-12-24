Asgari Ücret Sonrası O Zamlara Sert Fren! Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: 81 İlde Denetimleri Sıklaştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılında uygulanacak asgari ücret, yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Yeni rakam kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ticaret Bakanlığı da ücret artışlarının piyasaya yansımasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Bakanlık, fiyatlama davranışlarında fırsatçılığa geçit verilmeyeceğini net ifadelerle duyurdu.

“ASGARİ ÜCRET TÜM FİYATLARIN GEREKÇESİ OLAMAZ”

Açıklamada, asgari ücretin işletmeler için toplam maliyet kalemlerinden yalnızca biri olduğuna dikkat çekildi. Ücret artışının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle örtüşmediği belirtilerek, bu yönde yapılacak uygulamaların yakından izleneceği ifade edildi.

DENETİMLER ÜLKE GENELİNDE SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ticaret ve il tarım müdürlüklerine bağlı ekiplerin sahada aktif görev yaptığı bildirildi. Ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi ekiplerinin de yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirdiği kaydedildi.

FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM

Bakanlık, ücret artışını gerekçe göstererek fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı idari ve hukuki tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Gerekli durumlarda güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır idari para cezalarının devreye alınacağı vurgulandı.

VATANDAŞA ÇAĞRI

Açıklamada, vatandaşların haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde resmi bildirim kanalları üzerinden başvuruda bulunmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi. Yapılan her ihbarın titizlikle incelendiği ve gecikmeksizin işlem başlatıldığı ifade edildi.

Bakanlık, fiyat istikrarını bozan, adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşın alım gücünü olumsuz etkileyen hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizerek kamuoyuna duyuruda bulundu.

