Yeni Asgari Ücret Belli Oldu
Agari ücret toplantısı sona erdi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi.
İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısı sona erdi.
YÜZDE 27 ZAM YAPILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin net olarak 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.
İşverene verilen asgari ücret desteği ise 1270 TL oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: