Yeni Asgari Ücret Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi.

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısı sona erdi.

YÜZDE 27 ZAM YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin net olarak 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

İşverene verilen asgari ücret desteği ise 1270 TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi