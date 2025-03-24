İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Şubat Endeksi Açıklandı

Şubat ayında, yılın ilk iki ayında gerileyen Bileşik Endeks, faaliyet endeksinde de 1,3 puanlık bir düşüşe yol açtı. Bu gelişme ile faaliyet endeksi 124,5 puan seviyesine indi.

GÜVEN SEVİYESİ GERİLEDİ

Aynı dönemde, güven seviyesi de bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 59,9 puan seviyesine geriledi. Beklenti Endeksi ise 0,3 puan düşüşle 69,6 puan olarak kaydedildi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Raporda, Şubat ayında inşaat malzemesi sanayisi hem iç hem de dış pazarlarda zor bir dönem yaşadı. İhracat pazarlarındaki durgunluk ve ticaret korumacılığı önlemleri, dış talebi olumsuz etkilerken, iç pazardaki sıkılaşma politikaları ve sert kış koşulları da talepte azalmaya yol açtı. Bu durum, faaliyet, güven ve beklenti alt endekslerinde düşüşe neden oldu. Ancak, yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki artış sektöre olumlu yansıdı.

ZORLU BİR YIL BEKLENTİSİ

2024 Şubat’ta 96,6 puan ile tamamlanan Bileşik Endeks’in, 2025 yılına dair zorlu bir dönemin habercisi olduğu ifade edildi. Faaliyet Endeksi, Şubat 2024 seviyesinin altında kalarak, 124,5 puan oldu.

Raporda, ticaretteki korumacılık endişelerinin belirsizlikleri artırdığına, üretim ve ciroların düştüğüne ve ihracat fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekildi. Ayrıca, iç piyasadaki zayıf talebin birkaç ay daha devam etmesi bekleniyor.

GÜVEN ENDEKSİ'NDE DÜŞÜŞ

2025 Şubat’ta güven seviyesi, bir önceki aya göre 0,9 puan gerileyerek 59,9 puana düştü. 2024 Şubat ayında güven endeksi 72,9 puan olarak kaydedilmişti. Şubat ayında Türkiye ekonomisindeki güven seviyesinin hafif bir düşüş gösterdiği belirtilirken, inşaat sektöründeki güvenin de benzer şekilde gerilediği ifade edildi.

BEKLENTİ ENDEKSİ'NDE KÜÇÜK BİR DÜŞÜŞ

Beklenti Endeksi, 2025’in ilk iki ayında azalma gösterdi. Şubat ayında 69,6 puana gerileyen Beklenti Endeksi, 2024 Şubat ayında 82,9 puan olarak kaydedilmişti.

Raporda, Türkiye ekonomisinin geleceği ile ilgili beklentilerin sınırlı ölçüde azaldığına vurgu yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki üç ayda yurt içi siparişlerde çok sınırlı bir artış görüldüğü, ihracat siparişlerinde ise toparlanma sinyalleri alındığı ifade edildi. Üretim beklentisi artarken, yatırım ve istihdam beklentilerinin ise sınırlı ölçüde düştüğü belirtildi.

Kaynak: AA