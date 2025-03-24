Konya'da Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan Konya yönüne ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 03 BC 717 plakalı otomobile, arkadan gelen Y.A.U.’nun kullandığı 42 BAG 474 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.A.Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA