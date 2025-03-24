137-142 Liradan İşlem Görüyor! Sektör Temsilcileri Fiyatı Açıkladı
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.
Bölük, son haftalarda pazardaki fiyatın yukarı doğru hareketli seyir izlediğini belirtti.
Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.
Bölük, gelecek haftalarda pazarı ve fiyatları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA