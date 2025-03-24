137-142 Liradan İşlem Görüyor! Sektör Temsilcileri Fiyatı Açıkladı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

137-142 Liradan İşlem Görüyor! Sektör Temsilcileri Fiyatı Açıkladı

Bölük, son haftalarda pazardaki fiyatın yukarı doğru hareketli seyir izlediğini belirtti.

Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.

Bölük, gelecek haftalarda pazarı ve fiyatları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Fındık tarım
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